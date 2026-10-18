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        Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda doğanın farklı renklerine bürünüyor

        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresindeki ormanlık alan, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 06:37 Güncelleme:
        Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda doğanın farklı renklerine bürünüyor

        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresindeki ormanlık alan, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

        Sivas il merkezine 82 kilometre, Doğanşar ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.

        Ormanlık alandaki ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlara ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

        Yöreye özgü karamuk ve kuşburnu çalılarının da yer aldığı bölgeye gelen doğaseverler ve vatandaşlar, yürüyüş yaptıkları alanda sonbahar manzarasının fotoğrafını çekiyor.

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        Vatandaşlar dalında olgunlaşan karamuk ve kuşburnu gibi doğal meyveleri tadıp toplama fırsatı da buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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