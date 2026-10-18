Dipsiz Göl ve Şelalesi sonbaharda doğanın farklı renklerine bürünüyor
Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresindeki ormanlık alan, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.
Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresindeki ormanlık alan, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.
Sivas il merkezine 82 kilometre, Doğanşar ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.
Ormanlık alandaki ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlara ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
Yöreye özgü karamuk ve kuşburnu çalılarının da yer aldığı bölgeye gelen doğaseverler ve vatandaşlar, yürüyüş yaptıkları alanda sonbahar manzarasının fotoğrafını çekiyor.
Vatandaşlar dalında olgunlaşan karamuk ve kuşburnu gibi doğal meyveleri tadıp toplama fırsatı da buluyor.
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