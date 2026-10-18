Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığına Bahattin Gülez seçildi
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez kazandı.
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez kazandı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Gülez 92 oy alırken, mevcut başkan Halil İbrahim Temiz 68 oy aldı.
Gülez, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kongrenin geride kaldığını ve artık kırgınlıkları bir kenara bıraktıklarını söyleyen Gülez, tüm üyelerle omuz omuza yürüyeceklerini belirtti.
Seçimin kaybedeninin olmadığını, kazananın Eğitim-Bir-Sen ailesi olduğunu vurgulayan Gülez, Sivas'ta sendikal mücadeleyi daha ileriye taşımak için birlik içinde çalışacaklarını ifade etti.
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