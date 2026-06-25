"En tatlı" mesleği öğreten atölye 5 yılda 250 öğrenciyi sektöre hazırladı

SERHAT ZAFER - Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesinde geleceğin çikolata ustaları yetiştiriliyor.



Lise bünyesindeki Sultan Şehir Uygulama Oteli'nin zemin katında Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle çikolata üretim atölyesi kuruldu.



Atölyede 2020 yılında marka tescili alınarak üretimine başlanan "Çikolis" markalı çikolataların seri üretimi yapılıyor.



Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitim de aldığı atölyede üretilenler, okul bünyesinde hizmet veren Sultan Şehir Uygulama Oteli, okulun önündeki satış ofisi ve sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.



Öğrenciler, döner sermayeden aylık 16 bin 500 lira gelir elde ederek, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, AA muhabirine, "Çikolis"in çikolata ve lise kelimesinin birleşiminden meydana gelen bir marka olduğunu söyledi.



Atölye kurma fikrinin pandemi sürecinde okulun Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Serkan Karanfil öncülüğünde ortaya çıktığını anımsatan Erdoğan, zamanla kalite ve kapasite gelişimi göstererek Sivas'ın ve Türkiye'nin önemli bir çikolata markası haline geldiğini belirtti.



Öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin mesleki anlamdaki becerilere sahip olmasını önemsediklerini dile getiren Erdoğan, "Öğrencilerin marka ve pazar oluşturma konusunda da donanımlı hale gelmelerini istiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimin amacı da sanayide, ticarette, turizmde, sağlıkta ve teknolojide ulusal ve uluslararası standartlarda yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmektir." dedi.



- "Satış ofisi içerisinde çikolata müzesi kuruyoruz"



Çikolis markasının gelişmesi noktasında satış ofisini hizmete sunduklarını anlatan Erdoğan, "Ofis içerisinde de çikolata müzesi kuruyoruz. Çikolatanın yapım aşamaları ve Çikolis'in serüvenini anlatan bir müze olacak. İnşallah çikolata almak için ofise gelenler, çikolatanın yapılış aşamalarını görmüş olacaklar." diye konuştu.



Erdoğan, Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"50 öğrencimiz atölyemizde çikolata üretimi eğitimi almakta. Buradaki asıl amacımız, öğrencilerin mesleki yeterliliğe kavuşmaları, mezun olduklarında sektöre iş gücü olarak katılmalarıdır. Sektörün insan kaynağı temini noktasında bu alanda faydalanacağı mezunlar vermeye gayret ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin iş bulma noktasında problem yaşamadıklarını gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra oldukça başarılı işlere imza atıyorlar. 2021 yılında başladığımız çikolata üretiminde bugüne kadar bu alanda eğitim almış ve mesleki beceriyle mezun olmuş 250'ye yakın öğrencimiz var. Kendileri de bu sektörde veya bağlantılı sektörlerde çalışmaya devam ediyorlar."



- "Mezun olduktan sonra meslek kaygısı duymuyorum"



Okulun 10. sınıf öğrencisi Dilara Yıldız ise 2 yıldır çikolata bölümünde eğitim aldığını söyledi.



Meslek öğrenmek için bu bölümü tercih ettiğini belirten Yıldız, "Kendimi diğer öğrencilerden daha şanslı hissediyorum. Çikolata üretimini, nasıl yapıldığını öğrendim. Mezun olduktan sonra meslek kaygısı duymuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Çikolata atölyesinde usta öğretici olarak görev yapan Beyza Özgür de öğrencilerin atölyede meslek öğrenerek eğlendiklerini, aynı zamanda da para kazandıklarını kaydetti.

