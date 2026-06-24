Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı. Yukarı Mahalle'de bir evde yılan gören hane sakinleri, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve giden ekipler, yılanı aparatla yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.

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