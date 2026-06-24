Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Sivas'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Yukarı Mahalle'de bir evde yılan gören hane sakinleri, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Eve giden ekipler, yılanı aparatla yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Doğada 20 kiloluk mantar buldu
        Doğada 20 kiloluk mantar buldu
        İlk mezuna başkandan iş sürprizi
        İlk mezuna başkandan iş sürprizi
        Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştay...
        Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştay...
        Görüntüsüyle dikkat çeken 3 bin yıllık apartman ilgi bekliyor
        Görüntüsüyle dikkat çeken 3 bin yıllık apartman ilgi bekliyor
        Sivasspor Divan Kurulu Üyesi İzgi'den kritik uyarı
        Sivasspor Divan Kurulu Üyesi İzgi'den kritik uyarı
        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümlerinde dikkat çeken detay: ölenle...
        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümlerinde dikkat çeken detay: ölenle...