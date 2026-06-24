Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı yapıldı

        Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı yapıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Sivas'ta "Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı yapıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Sivas'ta "Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

        DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultanşehir Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın kapanışında proje sunumları yapıldı.

        Çalıştayda, 2027-2036 yıllarını kapsayan Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri'nin Sulak Alan Yönetim Revizyon Planı, ideal hedef, uygulama hedefi ve faaliyetleri görüşüldü.

        Programa Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, DKMP 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, İl Müdürü Mehmet Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Görüntüsüyle dikkat çeken 3 bin yıllık apartman ilgi bekliyor
        Görüntüsüyle dikkat çeken 3 bin yıllık apartman ilgi bekliyor
        Sivasspor Divan Kurulu Üyesi İzgi'den kritik uyarı
        Sivasspor Divan Kurulu Üyesi İzgi'den kritik uyarı
        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümlerinde dikkat çeken detay: ölenle...
        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ölümlerinde dikkat çeken detay: ölenle...
        Sivas Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sivas Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sivas ve Mersin işbirliğinde folklorlar harmanlandı Sivas İl Milli Eğitim M...
        Sivas ve Mersin işbirliğinde folklorlar harmanlandı Sivas İl Milli Eğitim M...
        Uzmanından velilere karne uyarısı
        Uzmanından velilere karne uyarısı