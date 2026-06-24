Sivas'ta "Tödürge ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Sivas'ta "Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.



DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultanşehir Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın kapanışında proje sunumları yapıldı.



Çalıştayda, 2027-2036 yıllarını kapsayan Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri'nin Sulak Alan Yönetim Revizyon Planı, ideal hedef, uygulama hedefi ve faaliyetleri görüşüldü.



Programa Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, DKMP 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, İl Müdürü Mehmet Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

