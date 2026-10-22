Suşehri'nde park halindeki çekici yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki çekicide çıkan yangında hasar oluştu.
Giriş: 22.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki çekicide çıkan yangında hasar oluştu.
C.A.'ya ait 58 ADB 225 plakalı oto çekicisinde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çekicide hasar meydana geldi.
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