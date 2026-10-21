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        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı

        Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı

        Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ile eşi Narin Soytürk'ten (57) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi, baygın halde bulunan eşi Narin Soytürk'ü ise hastaneye kaldırdı.

        Halil Soytürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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