İsmet Taşdemir: "Kazanan Sivasspor olacak"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle rekabetin artacağını belirterek, "İnşallah burada da kazanan Sivasspor olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor’a konuk olacak Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 11. haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Taşdemir, "Eksiklerimize rağmen iyi mücadele ettik. Son çok önemliydi, Sarıyer maçı maalesef kazanamadık. Geçen seneden beri eşik maçlarını bir türlü kazanamadık maalesef. Bu da onlardan biri oldu ama yenilmedik de. Kazanmamız gereken bir maç ama gerçekten bu kadar kötü oynayıp, bu kadar rakibe pozisyon verip, maçı kaybetmemek bizim için iyi bir şans oldu diyelim. Çünkü kaybedebileceğimiz bir maçtı. Dolayısıyla 1 puan aldık. Üzgünüz, içeride galip gelemediğimiz için ve özellikle son haftaları tam pekiştiremediğimiz için. O açıdan üzgünüz ama yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta yine buna benzer önemli bir maçımız var, bu maçımıza hazırlanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Milli maç arasından sonra tamamlanabiliriz"

"Takımdaki sakat oyuncuların son durumu nedir?" şeklindeki soruya İsmet Taşdemir, "Maalesef çok sakatımız var. Şu anda Kamil Fidan bizimle antrenmanlara çıkmaya başladı. Aaron'u en kötü yarın antrenmana bekliyoruz. Onun da ağrı durumuna göre bu hafta sonu değerlendirebiliriz ya da değerlendiremeyiz. Kamil net olarak bizimle antrenmanlara çıkmaya başladı. Süleyman kontrollü antrenmanlara çıkmaya başladı ama onun muhtemelen 1 haftası daha var. Yarın Aaron belli olacak, ondan sonra yavaş yavaş böyle bekliyoruz, milli araya kadar inşallah her hafta bir oyuncumuz aramıza katılırsa, milli aradan sonra tamamlanabiliriz diye düşünüyorum" diye cevap verdi.

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"İnşallah kazanan Sivasspor olacak"

"Devre arası yaklaşıyor. Takıma transfer yapacak mısınız?" sorusuna ise deneyimli teknik adam, "Şu anda transfer çalışması yapamayız. Çünkü transferimiz kapalı. Belki de açamayacağız. Biz elimizdeki oyuncularla gidecekmiş gibi plan ve program yapıyoruz. Sadece çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Sakat arkadaşlarımız geldikten sonra o zaman biraz daha farklı olabiliriz. Çünkü sakat arkadaşlarımızın olmadığı dönemde bile sezon başından beri hep alternatif, alternatifin de alternatifi diye düşündüğümüz oyuncuları oynatmak durumunda kaldık. Onlar da kaldı ki bana göre bence iyi performans verdi. Bunun için de gençlerimiz var, gençlerimizden bahsetmiştim zaten. Turan var, Mert çok ön plana çıktı. Dolayısıyla alternatif diye düşündüğümüz oyuncular bir nebze de olsa ilaç oldular, iyi oynadılar. Şimdi oyuncularımız geldikten sonra kıyasıya bir mücadelemiz olacak. İnşallah burada da kazanan Sivasspor olacak" dedi.