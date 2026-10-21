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        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 45 personel ve 6 araç görev alıyor.

        Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırın çevresindeki​​​​​​​ yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

        Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

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        - Olay

        Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

        Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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