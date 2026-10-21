Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi

        STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, "Sanayi Şehri Sivas", "Demirağ Lojistik Köy" ve "Demirağ Serbest Bölge" projelerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, "Sanayi Şehri Sivas", "Demirağ Lojistik Köy" ve "Demirağ Serbest Bölge" projelerini açıkladı.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, kentin üretim, yatırım, lojistik ve dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla "Sanayi Şehri Sivas", "Demirağ Lojistik Köy" ve "Demirağ Serbest Bölge" projelerini açıkladı. Eken, yeni yatırımlar çekmek ve istihdamı artırmak için ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yakın diyalog kuracaklarını söyledi.

        "Sanayi teşvikleri ilçelerimize de yansıtılmalı"

        Demirağ OSB’deki teşvik avantajlarının Gemerek ve Şarkışla’daki organize sanayi bölgelerine de taşınması gerektiğini belirten Eken, ilçelerin yatırım potansiyelini artırmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Eken, "Sivas’ın sanayileşmesini yalnızca merkezle veya Demirağ OSB ile sınırlandıramayız. Gemerek’imizin de Şarkışla’mızın da üretim ve yatırım konusunda önemli bir potansiyeli var. Demirağ OSB’de elde edilen teşvik başarısının Sivas'ın tamamına yansıması için gerekli girişimleri yapacağız" dedi.

        REKLAM

        "Demirağ’ı üretim ve lojistik merkezine dönüştüreceğiz"

        Demirağ Lojistik Köy Projesi için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başta olmak üzere Sivas milletvekilleri, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla temas kuracaklarını belirten Mustafa Eken, Demirağ OSB’nin üretim, istihdam, ihracat ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. Lojistik altyapının güçlendirilmesiyle Sivas’ın yatırımcılar açısından daha cazip hale geleceğini vurgulayan Eken, kentin üretim gücünü Türkiye ve dünya pazarlarıyla daha güçlü şekilde buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Demirağ Serbest Bölgesi’nin Sivas’a kazandırılması için de girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Eken, projelerin yalnızca açıklanmakla kalmayacağını, her aşamasının takip edileceğini belirtti.

        REKLAM

        "Yatırımcıyı Sivas’a getireceğiz"

        Sivas’ın yatırımcılar için daha cazip bir şehir haline gelmesi amacıyla fuar ve lobi çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyen Mustafa Eken, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında yatırımcılarla buluşarak kentin sanayi altyapısını, teşviklerini ve avantajlarını tanıtacaklarını ifade etti. Eken, "Sivas’ın kapısını yatırımcıya açmak yetmez, yatırımcıyı Sivas’a getirecek zemini de hazırlamak zorundayız. Fuarları etkin kullanacağız, güçlü bir lobi çalışması yürüteceğiz. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        Üretim, lojistik ve dış ticaretin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Eken, hedeflerinin üreten, ihracat yapan, yatırım alan ve istihdam oluşturan güçlü bir Sivas olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Ulaş'ta okullarda görevli personele hijyen eğitimi verildi
        Ulaş'ta okullarda görevli personele hijyen eğitimi verildi
        STSO Başkanı Zeki Özdemir: "İyi günde, kötü günde her dönem üyelerimizin ya...
        STSO Başkanı Zeki Özdemir: "İyi günde, kötü günde her dönem üyelerimizin ya...
        Memedeki her değişiklik kanser değil, ancak göz ardı edilmemesi gerekiyor
        Memedeki her değişiklik kanser değil, ancak göz ardı edilmemesi gerekiyor
        Apartmanların arasında kalan evini satmıyor, yarım asırlık hatıralarla yaşı...
        Apartmanların arasında kalan evini satmıyor, yarım asırlık hatıralarla yaşı...
        Koçlar boyandı, sürüye katıldı Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen...
        Koçlar boyandı, sürüye katıldı Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen...