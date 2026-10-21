STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, "Sanayi Şehri Sivas", "Demirağ Lojistik Köy" ve "Demirağ Serbest Bölge" projelerini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Eken, kentin üretim, yatırım, lojistik ve dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla "Sanayi Şehri Sivas", "Demirağ Lojistik Köy" ve "Demirağ Serbest Bölge" projelerini açıkladı. Eken, yeni yatırımlar çekmek ve istihdamı artırmak için ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yakın diyalog kuracaklarını söyledi.

"Sanayi teşvikleri ilçelerimize de yansıtılmalı"

Demirağ OSB’deki teşvik avantajlarının Gemerek ve Şarkışla’daki organize sanayi bölgelerine de taşınması gerektiğini belirten Eken, ilçelerin yatırım potansiyelini artırmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Eken, "Sivas’ın sanayileşmesini yalnızca merkezle veya Demirağ OSB ile sınırlandıramayız. Gemerek’imizin de Şarkışla’mızın da üretim ve yatırım konusunda önemli bir potansiyeli var. Demirağ OSB’de elde edilen teşvik başarısının Sivas'ın tamamına yansıması için gerekli girişimleri yapacağız" dedi.

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"Demirağ’ı üretim ve lojistik merkezine dönüştüreceğiz"

Demirağ Lojistik Köy Projesi için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başta olmak üzere Sivas milletvekilleri, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla temas kuracaklarını belirten Mustafa Eken, Demirağ OSB’nin üretim, istihdam, ihracat ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. Lojistik altyapının güçlendirilmesiyle Sivas’ın yatırımcılar açısından daha cazip hale geleceğini vurgulayan Eken, kentin üretim gücünü Türkiye ve dünya pazarlarıyla daha güçlü şekilde buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Demirağ Serbest Bölgesi’nin Sivas’a kazandırılması için de girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Eken, projelerin yalnızca açıklanmakla kalmayacağını, her aşamasının takip edileceğini belirtti.

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"Yatırımcıyı Sivas’a getireceğiz"

Sivas’ın yatırımcılar için daha cazip bir şehir haline gelmesi amacıyla fuar ve lobi çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyleyen Mustafa Eken, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında yatırımcılarla buluşarak kentin sanayi altyapısını, teşviklerini ve avantajlarını tanıtacaklarını ifade etti. Eken, "Sivas’ın kapısını yatırımcıya açmak yetmez, yatırımcıyı Sivas’a getirecek zemini de hazırlamak zorundayız. Fuarları etkin kullanacağız, güçlü bir lobi çalışması yürüteceğiz. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

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Üretim, lojistik ve dış ticaretin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Eken, hedeflerinin üreten, ihracat yapan, yatırım alan ve istihdam oluşturan güçlü bir Sivas olduğunu belirtti.