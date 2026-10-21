Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Koçlar boyandı, sürüye katıldı Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu

        Koçlar boyandı, sürüye katıldı Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu

        Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Koçlar boyandı, sürüye katıldı Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu

        Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu.

        Sivas'ta yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sürülerde hareketlilik başladı. Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesindeki koyun sürüsü meradan indi. Her yıl ekim ayı ortasında gerçekleştirilen koç katımı bu yıl da yapıldı. Sürü ile buluşturulmadan önce sprey boyalarla boyanan koçlar, dualarla sürüye katıldı. Asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katım töreni, dronla ile havadan görüntülendi. Ekim ayında gerçekleştirilen koç katımı sonrası mart ayında kuzuların doğması planlanıyor. 2027 mart ayında yaklaşık 9 bin 900 kuzunun doğması bekleniyor.

        REKLAM

        "Koçlarımızı süsledik ve sürüye kattık"

        Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şefi İbrahim Vefa Durdu, "Bugün koç katımını gerçekleştirdik. Koç katımı ekim ayı içerisinde oluyor. Mart ayında doğmasını planladığımız kuzular için koyunlarımıza koç katımı gerçekleştirdik. Bizim işletmemiz 8 bin analık bir işletme. Toplam hayvan varlığımız ise 14 bin civarında. Bu sene 8 bin anadan 9 bin 600 kuzu doğumu hedeflenmekte. Bu koyunlar soğuğa dayanıklı Kangal Akkaraman ırkı. Koçlarımızı süsledik ve sürüye kattık. Şimdi mart ayındaki doğumları bekleyeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        STSO Başkanı Zeki Özdemir: "İyi günde, kötü günde her dönem üyelerimizin ya...
        STSO Başkanı Zeki Özdemir: "İyi günde, kötü günde her dönem üyelerimizin ya...
        Memedeki her değişiklik kanser değil, ancak göz ardı edilmemesi gerekiyor
        Memedeki her değişiklik kanser değil, ancak göz ardı edilmemesi gerekiyor
        Apartmanların arasında kalan evini satmıyor, yarım asırlık hatıralarla yaşı...
        Apartmanların arasında kalan evini satmıyor, yarım asırlık hatıralarla yaşı...
        STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi
        STSO Başkan Adayı Eken'den 'Sanayi, Lojistik ve Serbest Bölge' hamlesi
        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü...
        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü...
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı