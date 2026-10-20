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        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

        Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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