STSO Başkanı Zeki Özdemir: "İyi günde, kötü günde her dönem üyelerimizin yanındayız"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetimi ve Komite Üyeleri Gürün ilçesinde esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen STSO Başkanı Zeki Özdemir, her zaman Gürün'ün yanında olduklarını ifade etti.

STSO Başkanı ve Başkan adayı Zeki Özdemir ve yönetimi seçim öncesinde ilçe ziyaretlerine devam ediyor. STSO'dan Gürün ticaretine yeni projelerin kazandırılacağı ve yeni dönemde yapılacak hamleler ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Başkan Özdemir, bölgedeki ticari hayatı daha da canlandıracak yeni dönem projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe ziyaretleri kapsamında STSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan adayı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve komite üyeleri Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan ve Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamlarında ziyaret ederek, ilçenin ticari gelişimi, üretim alanındaki tarımsal faaliyetlerini ve turizmdeki yeri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Özdemir ise, Gürün'ün stratejik bir konumda olduğuna dikkat çekerek, Gürün'de ticari faaliyetlerin hız kazanması ve karşılaşılan sorunların aşılması yönünde yenilikçi çözüm yollarıyla Gürün halkının ve esnafının yanlarında olduğuna vurgu yaptı.

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"Yeni ve teknolojik hamleler ile ilçemize taze bir kan sağlayacak"

Gürün'ün kentin güneye açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu ifade eden Özdemir, "Bizler sadece çözüm üretmekle değil aynı zamanda yatırımın ve yatırımcının istek ve taleplerini dinleyerek hem şehrin hem de ilçelerimizin ekonomik altyapısını güçlendirecek hamleler yapmakla meşgulüz. Oda olarak üyelerimizin çözülmesi gereken sorun ve ihtiyaçlarına karşı her an yanlarındayız. Yeni dönemde de hayata geçireceğimiz projelerle ilçe ekonomimize taze bir kan sağlayacak yeni ve teknolojik hamleler ile yaşanan ve yaşanacak ticari pürüzleri ise tek tek ortadan kaldıracağız. Yine Gürün ilçemiz için önemli bir konu olarak gördüğümüz konu ise Gürün'ün yöresel ürünleri ile birlikte turizmidir. Biz oda olarak organik tarım, işleme ve paketleme konusunda esnafımızın atacağı adımlar yönünde yanındayız. Ayrıca Gürün turizm potansiyeli açısından yüksek bir ilçemiz. Burada önemli doğal güzelliklerimiz var. Bunların başında da Şuğul Vadisi ve Gökpınar gölü bulunmakta. Bunları görmek artık çok kolay. Çünkü AnkaraSivas arası hızlı tren seferleri başladı. İnanıyorum ki Gürün'ün doğal güzelliklerini görmeye her geçen gün daha çok ziyaretçi gelecek. Bizler de tanıtım konusunda oda olarak turizm alanındaki gelişmeleri desteklemeye devam ederek elimizden geleni bu dönemde de yapacağız" şeklinde konuştu.

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"Deprem sonrası Gürün esnafımızı asla yalnız bırakmadık"

Konuşmasında, bölgede derin izler bırakan deprem felaketinin ardından STSO olarak yürütülen yoğun dayanışma seferberliğine de değinen ve Sivas TSO'nun Gürün esnafı için üstlendiği kritik role dikkat çeken Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen Gürün ilçemizdeki üyelerimizin aidat borçlarını silerek, depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı Gürün ilçemiz için seferber ettik. Depremden etkilenen ilçe esnafının ticari çarklarını yeniden döndürebilmesi adına maddi ve ayni yardım süreçlerini hızlıca hayata geçirdik. Sahada esnafın finansmana erişimini, bürokratik kolaylıklar ile İş dünyası konseyi nezdindeki girişimlerle mağduriyetleri en aza indirdik. Ticari faaliyetlerin durmaması için odanın tüm komite ve bürokratik gücü Gürünlü tüccarımızın, esnafımızın hizmetine sunuldu" ifadelerini kullandı.

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Oda komite üyelerinin de aktif katılım sağladığı programda ilçe esnafının istek ve talepleri de tek tek not alındı.