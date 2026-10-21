Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

        Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Doğan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla çalışan basın mensuplarının gününü kutladı.

        Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en güçlü kalesi olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Demokrasinin işlerliği ve şeffaflığı, ancak özgür ve ilkeli bir basının varlığıyla mümkündür. Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan gazeteciler, her türlü zorluğa ve baskıya göğüs gererek halkın haber alma hakkını savunmakta, karanlıkları kalemiyle aydınlatmaktadır. Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede profesyonel gazeteciliğin önemi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Hakikatin peşinden koşan, etik değerlerden ödün vermeyen ve meslek onurunu her şeyin üstünde tutan basın emekçilerimiz, toplumun en güvenilir pusulası olmaya devam etmektedir. Zorlu saha koşullarında, yazı masalarında ve ekran arkasında özveriyle emek veren tüm üyelerimize ve basın çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Akıncılar'da hadis okuma yarışması birincisi, ödülünü cami inşaatı için bağ...
        Akıncılar'da hadis okuma yarışması birincisi, ödülünü cami inşaatı için bağ...
        SBTÜ'nün "Görünmez Kalkan Projesi"ne TÜBİTAK desteği
        SBTÜ'nün "Görünmez Kalkan Projesi"ne TÜBİTAK desteği
        Sivas'ta Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı
        Sivas'ta Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı
        Kızılay'ın Sivas'taki aşevi hizmete açıldı
        Kızılay'ın Sivas'taki aşevi hizmete açıldı
        Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı
        Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı