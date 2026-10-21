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        Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları Sarıyer maçında eksiklere rağmen iyi futbol oynadıklarını söyledi.

        Sarıyer maçının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Taşdemir, "Maalesef kazanamadık. Kendi sahamızda galip gelemediğimiz için üzgünüz ama yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta buna benzer çok önemli bir maçımız var. O maça hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi.

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        Taşdemir, takımda çok sayıda sakat futbolcu olduğuna dikkati çekerek, "Kamil Fidan antrenmanlara çıkmaya başladı. Aaron Appindangoye'nin de yarın aramıza katılacağını ümit ediyoruz. Ağrı durumuna göre bu hafta belki değerlendirebiliriz. Süleyman ise kontrollü olarak çıkıyor ama onun da muhtemelen 1 haftası var. İnşallah milli araya kadar sakat futbolcularımız yavaş yavaş aramıza katılır." diye konuştu.

        Transfer düşüncelerinin olmadığına değinen Taşdemir, "Transfer tahtamız kapalı, belki de açılmayacak. Elimizdeki oyuncularla ligi devam ettirecek plan yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Orta saha oyuncusu Kamil Fidan ise uzun bir aradan sonra takımla çalışmaya başladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Önümüzde iyi bir fikstür var. İyi bir seri yakalayıp üst sıraları yakalamak istiyoruz. Uzak kaldığım için takımı özledim. Takımda iyi bir hava var. İnşallah bu yönde devam ederiz. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyoruz." dedi.

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        - Antrenman

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kondisyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor, 24 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

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