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        Sivas Valisi Şimşek, Kale Çiftlik Projesi'ni inceledi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Altınyayla ilçesinde yapımı devam eden Kale Çiftlik Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek, Kale Çiftlik Projesi'ni inceledi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Altınyayla ilçesinde yapımı devam eden Kale Çiftlik Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Deliilyas beldesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden projenin hem mimarisi hem de kapsamıyla bölgenin en dikkat çeken yatırımlarından biri olacağı belirtildi.

        Vali Şimşek, 2017 yılında merhum iş insanı Zekeriya Doğan'ın girişimleriyle başlayan ve Sivas'ın çılgın projesi olarak nitelendirilen Kale Çiftlik Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        İçerisinde otel, günübirlik evler ve çok sayıda sosyal donatının yer alacağı projeyle ilgili iş insanı Yalçın Doğan'dan bilgi alan Şimşek, şunları kaydetti:

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        "Projenin yapıldığı alan agroturizm merkezi olarak kullanılacak. Doğan ailesi projeyi başlatırken, Sarissa Antik Kenti'ni de düşünerek başlamışlar. Kale Çiftlik Projesi ve Sarissa Antik Kenti arasında bütünleşik yapı oluşsun ve turistler rahat gelebilsin diye proje hayata geçirilmiş. Doğan ailemize bu yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bu tesise gelen turistlerimiz ata binebilecek, otel, ev ve çadırlarda rahatça kalabilecek, bisiklet ile arkeolojik alan Sarissa Antik Kenti'ne gidip gelebilecek, ATV turları da yapabilecekler. Burada turizmin yanı sıra 2 bin küçükbaş hayvan, 100 manda, 500 Saanen keçisi, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri üretimi de yapılacak. Projenin fikir babası merhum Zekeriya Doğan'ı rahmetle anıyor, oğlu Yalçın Doğan olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum."

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        İncelemede, Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan da hazır bulundu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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