Sivas Valiliği'nden KPSS adaylarına ulaşım uyarısı

Sivas Valiliği 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026KPSS Ortaöğretim Sınavına girecek adaylar için sınav günü ulaşım tedbirleri alınacağını açıkladı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada sınav günü yapılması devam eden yol çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2026KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde, adayların sınav merkezlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ulaşım tedbirleri alınacaktır. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üst geçit köprüsü yapım işi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle, Esenyurt Mahallesi'nden SivasKayseri Devlet Yolu'na (85005 K.K.) çıkış geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Söz konusu yol çalışmasının, sınav merkezi olarak kullanılacak Şehit Adem Koç Ortaokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki sınav binalarına ulaşımda yoğunluk ve gecikmelere neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, sınava katılacak adayların ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve sınav saatinden önce ulaşım planlamalarını yapmaları önem arz etmektedir. Sınav günü ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sağlanması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli trafik ve yönlendirme tedbirleri alınacaktır. Sivas Valiliği olarak sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diler, vatandaşlarımızın belirtilen ulaşım tedbirlerine hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."