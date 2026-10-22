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        Sivas'ta "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı yapıldı

        Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Sivas'ta "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı yapıldı

        Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen çalıştaya, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler iklim konferansı doğrultusunda Sivas'ta çocuk iklim zirvesini yaptıklarını söyledi.

        Erdoğan, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek, "İklim değişikliği ve çevre sorunlarını çocukların bakış açısıyla ele almak onların düşüncelerini dinlemek ve geleceğe yönelik çocukların önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

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        İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 98 öğrencinin katıldığı çalıştayda öğrenciler, yaşadıkları çevredeki sorunları akranlarıyla tartışarak poster, çözüm kartı, çizim, maket veya kısa sunumlarla somutlaştırdıkları fikirlerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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