Sivas'ta "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı yapıldı

İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 98 öğrencinin katıldığı çalıştayda öğrenciler, yaşadıkları çevredeki sorunları akranlarıyla tartışarak poster, çözüm kartı, çizim, maket veya kısa sunumlarla somutlaştırdıkları fikirlerini anlattı.

Erdoğan, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek, "İklim değişikliği ve çevre sorunlarını çocukların bakış açısıyla ele almak onların düşüncelerini dinlemek ve geleceğe yönelik çocukların önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

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