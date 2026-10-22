Telefoncunun dikkati kadını dolandırılmaktan kurtardı Telefonunu satıp dolandırıcılara para gönderecekti, son anda kurtuldu

Sivas'ta kendisine para gönderileceği vaadiyle önce ödeme yapması istenen kadın, telefonunu satmak üzere gittiği iş yerinde esnafın dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Olayı fark eden telefoncu, cep telefonunu satın almayıp, kadın müşterisini uyardı.

Sivas'ta cep telefonunu değerinin altında aceleyle satmak isteyen bir müşterinin davranışlarından şüphelenen telefoncu Kadir Develi, kadın müşteri S.Ç.'yi dolandırılmaktan kurtardı. Develi, müşteri S.Ç.'nin davranışlarından şüphelenip neden telefonu satmak istediğini sorduğunda cevap alamadı. Develi, müşterisinin yeni telefonuna aktarım yaptığı sırada bir kişiden gelen paranın yatırılıp yatırılmadığını soran bir mesaj üzerine kadının dolandırıldığını anladı. Develi, müşteri S.Ç.'yi uyardı. Bunun üzerine S.Ç., bir tanıştırma ajansına üye olduğunu ve buradan bir kişinin kendisine para göndereceğini ancak öncesinde atılan hesaba 13 bin TL yatırması gerektiğini anlattı. Develi, müşterisini dolandırılmak üzere olduğunu karşı taraftaki kişilere para atmaması konusunda uyarıda bulunarak satışı iptal etti. S.Ç. telefoncunun dikkati sayesinde dolandırılmadan dükkandan ayrıldı.

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"Bilgileri aktarırken o kişiden mesaj geldi"

Develi, benzer durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını ve şüpheli bir durum fark ettiklerinde vatandaşları uyarmaya çalıştıklarını belirterek, "Acele acele telefonu satmak istiyordu. Ben hareketlerinden şüphelendim. Telefonunu normalde almıştım. Sonra WhatsApp hesabının, rehberinin komple kendisine geçmesini ve bir kişinin de aktarılmasını söyledi. Sonra bilgileri aktarırken o kişiden mesaj geldi. ‘Parayı yatırdınız mı?' diye soruyordu. Ben sonra kadına sordum. ‘Abla, sen niye ısrarla bu telefonu satmak istiyorsun? Çok düşük fiyata veriyorsun. Bak, yaptığın bir şey varsa bana söyle. Bu aralar çok fazla dolandırıcılık var. Acaba sen de böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir misin?' dedim. Kadın ısrarla tekrar telefonu satmak istedi. İlk başta bir şey olmadığını söyledi ama sonradan bir ajansa üye olduğunu söyledi. ‘Abla, ne ajansı bu?' diye sordum. Tanıştırma ajansı olduğunu, bir adamın kendisine para göndereceğini söyledi. Ben de madem bir insan sana yardım edecek, örnek veriyorum 40 bin lira vereceğini söylüyor, 10 bin lirayı düşsün, sana 30 bin lira göndersin. ‘Senden neden bu parayı istiyor?' diye sordum. İlk başta bu parayı yatırması gerekiyormuş. Adam sözde parayı yatırmış. O parayı çekebilmesi için kadının 13 bin lira yatırması gerekiyormuş. Böyle bir durumu anlattı. ‘Abla bak, sen dolandırılıyorsun' dedim" dedi.

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"Kadının telefonunu geri teslim ettik"

Develi, kadın müşterisinin yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini de kaydederek, "Kadın o kişiyi aradı. İlk başta açmadı, sonra geri döndü. Benim sorduğum soruları kadın da tekrar tekrar sordu. Sonra telefonu ben aldım. ‘Siz bu kadını mı dolandırıyorsunuz, neden böyle bir şey yapıyorsunuz?' diye sordum. Sonra kadının telefonunu geri teslim ettik. Almaktan vazgeçtik" diye konuştu.

"Son anda müdahale ettik"

Develi, olayı anladığı anda müdahale etme gereğinde bulunduğunu söyleyerek, "Doğru, dürüst bir esnaf olarak bize yakışmazdı. Ben ilk başta anlamadım aslında ne olduğunu. Kadından evrak da almıştım. Telefonu kendisinin sattığına dair evrak elimde vardı. Ama sonradan anladım ki bu kadın dolandırılıyor. İnsanlarımız bu gibi şeylere düşmesin. Çok fazla dolandırıcılık var. Bu şekilde bize gelenler de oluyor. Gördüklerimize müdahale ediyoruz. Bu kadına da son anda müdahale ettik. Kadına telefonunu tekrar geri teslim ettim" dedi.