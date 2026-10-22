Sivas'ta doğa tutkunlarından nefes kesen iniş Emirhan Kayalıkları'nda 80 metrelik zirve inişi

Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Kayalıkları'nda nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Bin 780 metre yüksekliğe sahip kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, Sivas'ın doğal güzelliklerini farklı bir şekilde tanıtmayı amaçladı. Etkinlik, doğaseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Sivas'ın doğal güzelliklerini keşfetmek ve kentin sahip olduğu zenginlikleri farklı etkinliklerle tanıtmak isteyen doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü ve arkadaşları, Emirhan Kayalıkları'nda zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Dağcılık sporuyla doğa keşfini birleştiren ekip, bin 780 metre yüksekliğindeki kayalıkların zirvesinde yer alan şapelden 80 metre aşağıya indi. Güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştirilen etkinlikte ekip, Sivas'ın yalnızca kent merkezinden ibaret olmadığını, köyleri, ilçeleri, kanyonları, dağları ve şelaleleriyle de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu ortaya koymayı hedefledi.

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Doğa sporlarına olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Selahattin Güngördü, "Babamın bana dağ bisikleti alması sonrasında ilçelere bisiklet ile giderek doğayı sevdim ve doğa da yaptığım etkinliklere devam ettim. Doğada vakit geçirmek bana mutluluk veriyor. Sivas'ta son zamanlarda yaptığımız farklı etkinlikler çok ilgi gördü. Sivas'ı keşfetme hedefimizi dağcılık sporu ile birleştirdik. Emirhan Kayalıkları'nda yaptığımız etkinlikteki amacımız Sivas'ın bir il merkezi olmadığını anlatmaktı. Sivas köyleriyle, ilçeleriyle, kanyonlarıyla, dağlarıyla, şelaleleriyle gerçekten çok zengin ve mükemmel bir şehir. Bunu da insanlara aktarmak istedik. Yaptığımız işte tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz çok dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Dağcılık sporu profesyonel bir eğitim almadan, ekipman kullanmadan yapılmaması gerekiyor" dedi.