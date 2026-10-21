Sivas'ta ısınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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