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        Sivas'ta ısınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: 1 ölü

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan çift, ısınmak için eve aldıkları sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Sivas'ta ısınmak için sac ocağını eve alan çift zehirlendi: 1 ölü

        Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecek köyünde yaşayan çift, ısınmak için eve aldıkları sac ocağından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ve eşi N.S. (57) dışarıda kullandıkları sac ocağını ısınmak için evin içine aldı. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan eşi N.S. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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