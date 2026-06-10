Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Engellerini yaptıkları el sanatları ile aşıyorlar

        Engellerini yaptıkları el sanatları ile aşıyorlar

        Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz, Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere birçok sosyal imkanı bir arada sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Engellerini yaptıkları el sanatları ile aşıyorlar

        Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz, Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere birçok sosyal imkanı bir arada sunuyor.

        Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yer alan ve 2022 Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başlayan merkezde, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik ahşap oyma, resim, müzik ve beceri kurslarının yanı sıra beden eğitimi ve spor faaliyetleri hizmeti veriliyor.

        Yaşam merkezinden her yaş grubundan 72 engelli faydalanıyor.

        Merkez Müdürü Dilara Öztürk, AA muhabirine, merkezde, engeli bireylerin bireysel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli atölyeler bulunduğunu söyledi.

        Şu anda aktif olarak 6 atölyenin sürdüğünü belirten Öztürk, "El sanatları, görsel sanatlar, ahşap şekillendirme, halk oyunları, müzik ve beden eğitimi sınıflarında hizmet veriyoruz. Eğitimler Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlanan usta öğreticiler tarafından verilmekte. Şu anda 72 engeli bireyimiz merkezimizden faydalanmakta. Engeli bireylerimiz sabah merkez görevlileri tarafından evlerinden servis ile alınıyor. Akşam ise yine görevlilerimiz tarafından evlerine bırakılıyor. Üç grup halinde eğitim alıyorlar." diye konuştu.

        - "Kendilerine özgüven oluşturma amaçlı ders içeriğimiz mevcut"

        Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Serdar Korkmaz da ahşap kursuna katılan bireylerin çok yetenekli olduğunu kaydetti.

        Engelsiz yaşamı desteklemek amaçlı bu kurslara başladıklarını vurgulayan Korkmaz, "Şu an ahşap şekillendirme yapıyoruz. Ahşap şekillendirmede makina hakimiyeti, torna ve kıl testere üzerine çalışmalarımız oluyor. Böylelikle en azından kendilerine özgüven oluşturma amaçlı bir ders içeriğimiz mevcut." dedi.

        Yaşam merkezinden faydalanan engellilerden Nisanur Karaoğlan ise güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Resim, el sanatları, yeni açılan atölyede de ahşap oymanın öğretildiğini anlatan Karaoğlan, "Yaptığımız ürünler arasında satranç ve taşları var. Hata ilk yaptığımız satranç takımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye ettik. Umarım beğenmiştir. Burada çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobilden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı
        Sivas'ta otomobilden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı
        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi
        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programı düzenlendi
        Gemerek Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı
        Gemerek Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı
        Sivas'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Sivas'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Ulaş'ta okuma bayramı düzenlendi
        Ulaş'ta okuma bayramı düzenlendi
        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı
        Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı