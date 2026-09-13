GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin aralarında babasının da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'nın ifadesine başvuran jandarma ekipleri, bebeğin babası Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekimi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürdü.

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Balıkçı, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ile M.R.B'nin gördüğünü iddia etti.

- Valilik açıklaması

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"10 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında, Divriği ilçemize bağlı Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir vatandaşımız, yanında uyumakta olan 11 aylık bebeğinin kaybolduğunu beyan ederek güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmuştur. İhbarın alınmasının ardından bölgeye derhal, jandarma komando ve asayiş timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Kayıp bebeğin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri, yapay zeka destekli dronlar ve vatandaşlarımızın da katılımıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürülmüştür. Güvenlik güçlerimizce yürütülen tahkikat kapsamındaki incelemelerde aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.