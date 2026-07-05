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        GÜNCELLEME - Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 21:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişi kayboldu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren ve kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

        Burhan köyü köprüsü mevkisinde Soner Koçyiğit (37) serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

        Bir süre sonra Koçyiğit'in suda gözden kaybolması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Aynı bölgede 3 gün önce ırmakta kaybolan çocuğu arama çalışmalarına katılan Sivas ve Samsun AFAD, Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Soner Koçyiğit için suda arama çalışması başlattı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Gemerek ilçesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde, serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren 3 kişinin suda boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "İhbarın ardından AFAD, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre 2 kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Suda kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları dalgıç ekipleri ile arama ve kurtarma ekipleri tarafından devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        - Aynı bölgede 3 gün önce de 3 kişi akıntıya kapılmıştı

        Olayın yaşandığı aynı bölgede 2 Temmuz'da Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.

        Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmış, Gülseren Şahin için arama çalışması başlatılmıştı.

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