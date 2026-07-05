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        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        M.H.C. (26) yönetimindeki 58 AHK 207 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde T.T. idaresindeki 38 AGS 895 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9) ve D.T. (34) yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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