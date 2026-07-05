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        MHP Zara İlçe Başkanlığına Erdem Yiğit yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Parttisi (MHP) Zara İlçe Başkanlığına Erdem Yiğit yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        MHP Zara İlçe Başkanlığına Erdem Yiğit yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Parttisi (MHP) Zara İlçe Başkanlığına Erdem Yiğit yeniden seçildi.

        Zara Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve divan başkanlığını MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in yaptığı kongre, divan teşekkülü ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

        Özyürek, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Belediye başkanımız seçildiği günden bugüne Zara ilçemize hizmet edebilmek adına projeler yürütmektedir. Ankara'da ziyaretler gerçekleştirerek Zara'ya hizmet getirmeye çalışmaktadır. Aynı şekilde Erdem başkanımız da başarılı ilçe başkanlığıyla bu hizmet sürecine katkı sağlamaktadır." dedi.

        Tek listenin yer aldığı seçimde, mevcut başkan Erdem Yiğit yeniden ilçe başkanı seçildi.


        Yönetim kurulu üyeliklerine de Uğur Bozkurt, İhsan Ekici, Veysel Cömert, Ahmet Çelik, Muhlis Bedir, Fatma Taşçı Karadane ve Kadir Ergüt getirildi.

        Kongreye, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, partililer, sendika temsilcileri, muhtarlar ve delegeler katıldı.

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