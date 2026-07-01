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        İHH Sivas Şubesi, Suriye'ye ihtiyaç malzemesi gönderdi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, Suriye'deki vatandaşlara insani yardım malzemesi gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:14 Güncelleme:
        İHH Sivas Şubesi, Suriye'ye ihtiyaç malzemesi gönderdi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, Suriye'deki vatandaşlara insani yardım malzemesi gönderdi.

        İHH Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, açıklamasında, kentteki bir plastik fabrikasının bağışladığı 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini söyledi.

        Destekte bulunan firma sahibine teşekkür eden Altun, İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını ifade etti.

        Derneğin yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Altun, "İHH olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.









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