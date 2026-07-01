Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.





Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında Z.Y'nin kullandığı kamyonu durdurdu.



Kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücü Z.Y. ile araçta bulunan Ş.U. ve M.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

