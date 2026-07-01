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        Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında Z.Y'nin kullandığı kamyonu durdurdu.

        Kamyon kasasında 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücü Z.Y. ile araçta bulunan Ş.U. ve M.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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