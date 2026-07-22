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        Kızılırmak'ta taşkın önleme çalışmaları devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğünce Kızılırmak'ın Sivas bölümünde taşkın önleme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Kızılırmak'ta taşkın önleme çalışmaları devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğünce Kızılırmak'ın Sivas bölümünde taşkın önleme çalışmaları yapılıyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, Kızılırmak üzerinde yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda ve ortalama 100 metre genişliğinde, çift taraflı setlerden oluşan taşkın kontrol tesisinin işletme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalarla suyun akış kapasitesinin artırılması ve kent merkezinde oluşabilecek taşkın riskinin azaltılması amaçlanıyor.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, taşkın önleme ve rüsubat temizliği çalışmalarını yerinde inceleyerek, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan'dan bilgi aldı.

        Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Devlet Su İşlerimiz tarafından şehrimiz merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bunlardan ilki, Kızılırmak içindeki temizleme çalışmalarıdır. Burada yaklaşık 1 kilometrelik alanda bu çalışma gerçekleştirilmiştir. İnşallah çalışmalar devam edecek ve yaklaşık 10 kilometrelik mesafede temizlik tamamlanmış olacaktır. Bir diğer projemiz bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda ihalesi yapılan 4 Eylül Barajı mansap düzenleme işidir. Bu projenin toplam uzunluğu yaklaşık 14 kilometre. Bunun 2,5 kilometrelik kısmı geçtiğimiz yıllarda Sivas Belediyesi tarafından tamamlanmıştı. Kalan kısmının ihalesinde de son aşamaya gelindi."

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