Milletvekili Aksu, Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının 6. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.



Aksu, Ayasofya'nın 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle 86 yıllık hasretin ardından yeniden ibadete açıldığını anımsattı.



Ayasofya'nın açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aksu, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, sadece bir mabedin yeniden asli hüviyetine kavuşması değil, aynı zamanda milletimizin tarihine, medeniyetine ve değerlerine sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir. Ayasofya İstanbul'un fethinin en büyük nişanelerinden birisidir. Bu tarihi iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

