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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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