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        Şarkışla'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Şarkışla'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.

        Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan belediye binasında bir araya geldi.

        Karşılaşmayı izleyen vatandaşlara çay ve poğaça ikramında bulunuldu.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, A Milli Futbol Takımı'na destek veren herkese teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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