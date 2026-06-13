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        Sivas'ta Pusat-Özen Barajı 18 yıl aranın ardından yeniden tam doluluğa ulaştı

        Sivas'ın en önemli içme su kaynaklarından birisi olan Pusat-Özen Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak, 18 yıl aranın ardından dolusavaklarından su tahliyesine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Sivas'ta Pusat-Özen Barajı 18 yıl aranın ardından yeniden tam doluluğa ulaştı

        Sivas'ın en önemli içme su kaynaklarından birisi olan Pusat-Özen Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak, 18 yıl aranın ardından dolusavaklarından su tahliyesine başladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgeye giderek, Sivas'ın en büyük ikinci barajı olan ve şehir merkezinin de içme suyu ile tarımsal sulama kaynağı olan baraj hakkında DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan'dan bilgi aldı.

        Barajın hem Sivas'ın içme suyu açısından, hem de bölgenin tarımsal sulaması açısından hayati öneme sahip bir baraj olduğunu belirten Şimşek, "Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve bereketli bahar yağmurlarından bu barajımız da nasibini almış ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır." dedi.

        Şimşek, Sivas'taki barajların doluluk oranları hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

        "Geçen yıla kıyasla en dikkat çekici ve çarpıcı artışlardan birini de 4 Eylül Barajımızda yaşadık. Bu barajımızdaki doluluk oranı da yaklaşık yüzde 67'ye ulaştı. Geçen yıl bu oran sadece yüzde 5'ti. Sivas ilimiz genelindeki tüm rezervuarlarımızın ortalama doluluk oranı ise yüzde 96 gibi mükemmel bir seviye ulaştı. Barajlardaki bu tablo, Sivas adına son derece sevindirici ve umut verici, ilimizin su kaynakları bakımından geçen yıllara kıyasla çok daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir seviyede olduğunu açıkça görüyoruz. İnşallah bu güzel tablo uzun yıllar devam eder ve ilimizde kısa ve uzun vadede bir su sıkıntısı yaşanmaz. Tabi bu durumun devam etmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için hepimize düşen görev ve sorumluluklar var. Tüm hemşehrilerimizden bu vesileyle şunu rica ediyorum. Lütfen, su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, suyu israf etmeyelim, damlama gibi modern sulama tekniklerine yönelelim."

        Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı ile il ve ilçe protokolü de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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