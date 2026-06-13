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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta müftülük personeli dolandırıcılık suçları ve yöntemleri konusunda bilgilendirildi

        Ulaş'ta müftülük personeli dolandırıcılık suçları ve yöntemleri konusunda bilgilendirildi

        Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müftülük personeline dolandırıcılık suçları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Ulaş'ta müftülük personeli dolandırıcılık suçları ve yöntemleri konusunda bilgilendirildi

        Ulaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müftülük personeline dolandırıcılık suçları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


        Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçe emniyet ekipleri tarafından kişisel ve genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler anlatıldı.

        Toplantı sonunda konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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