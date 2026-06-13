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        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 07:24 Güncelleme:
        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        F.D. (53) idaresindeki 80 FY 002 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu, Hanlı Güney köy kavşağında M.D. (43) yönetimindeki 58 TE 522 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan M.D. (12), M.D. (40), S.D. (19) ve E.D. (11) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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