Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.​​​​​​​ TOKİ Konutları'nda bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, durumu araç sahibi Halil Demir'e bildirdi. Demir de Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce motor kısmından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. Ekiplere teşekkür eden Halil Demir, "Cuma namazı için aracımı evin önüne park ettim. Cuma namazı çıkışında komşular arabama yılan girdiğini söyledi. Ekipler kısa sürede gelerek yılanı aracımdan çıkardı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.