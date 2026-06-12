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        Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.​​​​​​​


        TOKİ Konutları'nda bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, durumu araç sahibi Halil Demir'e bildirdi.

        Demir de Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerce motor kısmından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Ekiplere teşekkür eden Halil Demir, "Cuma namazı için aracımı evin önüne park ettim. Cuma namazı çıkışında komşular arabama yılan girdiğini söyledi. Ekipler kısa sürede gelerek yılanı aracımdan çıkardı." dedi.

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