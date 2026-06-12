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        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

        Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Şehitlik ziyaretine 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Daha sonra protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bırakarak şehit aileleri ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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