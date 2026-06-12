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        Ulaş'ta veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Ulaş'ta veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği düzenledi.

        Türk Kızılay tarafından okulun bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilgi gösteren veliler, öğrenci yakınları ve öğretmenler kan bağışında bulundu.

        Okul Müdürü Halil Kayhan, AA muhabirine, öğrencilerin teşvikiyle velilerin kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Okulumuzda bugün düzenlediğimiz kan bağışı etkinliğimizle geleceğe nefes, ihtiyacı olanlara umut oluyoruz. Öğrencilerin madalya kazanma mücadeleleri ve velilerin kan bağışı konusundaki duyarlılıkları bizleri son derece sevindirdi. Kan bağışında bulunan velilerimize ve destek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.




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