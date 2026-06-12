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        Sivas'ta yıpranan Türk bayrağı 2 saatlik tırmanışın ardından değiştirildi

        Sivas'taki Hevük Kalesi'nde yıpranan Türk bayrağı, 2 saat süren tırmanışın ardından yenisiyle değiştirildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Sivas'ta yıpranan Türk bayrağı 2 saatlik tırmanışın ardından değiştirildi

        Sivas'taki Hevük Kalesi'nde yıpranan Türk bayrağı, 2 saat süren tırmanışın ardından yenisiyle değiştirildi.​​​​​​​


        Valilikten yapılan açıklamada, şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi kaledeki Türk bayrağının zamanla yıprandığı ve yenisiyle değiştirildiği belirtildi.

        Sivas Valiliği koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada zorlu bir mesai harcandığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından kalenin zirvesine ulaşan ekiplerin, yıpranan bayrağı indirerek yerine yenisini astığı kaydedildi.

        Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri faaliyeti bu yıl da başarıyla tamamladıklarını belirtti.

        Eren, bayrağın orada dalgalandığını görmenin herkesi onurlandırdığını ve büyük bir gurur yaşattığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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