Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümüne özel klip

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.



Klipte, il merkezine bağlı Beştepe ve Harmancık köyü sınırları içerisinde bulunan Hevük Kalesi'ne 2 jandarma personeli tarafından Türk bayrağı dikilmesi, bir görevlinin ise bayrağa selam vermesi yer alıyor.





Sosyal medya platformlarında kısa sürede ilgi gören klipte, şu ifadelere yer veriliyor:



"Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı İstiklal Marşı, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Kanımızla renk verdiğimiz, canımızla koruduğumuz hilal ve yıldızımız, vatan toprağının her bir köşesinde gururla parlamaya devam edecek. En sarp kayalıklardan en yüksek zirvelere kadar gölgesini bizden eksik etmeyen şanlı bayrağımızın nöbetindeki kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Güvenimizin ve huzurumuzun teminatı olan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."



