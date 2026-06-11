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        Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Sivas'ın Zara ilçesinde, üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Sivas'ın Zara ilçesinde, üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

        Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Gıda kalite kontrolü ve analizi, çağrı merkezi ile bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olan 85 öğrenci, ilçe protokolü ve akademisyenlerden diplomalarını törenle aldı.

        Okul birincisi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Songül Behrem'in mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından öğrenciler kep attı.


        Törene Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, Okul Müdürü Doç. Dr. Yusuf Akgül, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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