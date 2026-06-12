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        Sivas'ta öğrencilerden milli takıma destek klibi

        Sivas Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda milli takıma destek klibi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Sivas'ta öğrencilerden milli takıma destek klibi

        Sivas Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda milli takıma destek klibi hazırladı.

        İlk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için bir araya gelen öğrenciler, kliple vatan sevgisi ve milli değerlere bağlılıklarını yansıttı.

        Velilerin de ilgi gösterdiği programda öğrencilerin sergilediği performanslar ve hazırladıkları çalışmalar beğeni topladı.

        Okul Müdürü Nihat Koç, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

        Klipte emeği geçen öğretmen, öğrenci ile velilere teşekkür eden Koç, "Yıl sonu etkinliklerinde sergilenen bu anlamlı kliple, minik yüreklerin büyük bir bilinç ve sorumluluk duygusuyla yetiştiğini bir kez daha gösterdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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