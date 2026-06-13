Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, "İrfan Yolunun Ezgileri Deyişler ve Semahlar" isimli konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, "İrfan Yolunun Ezgileri Deyişler ve Semahlar" isimli konser verdi.


        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları THM'nin seçkin eserleri ile Sivas, Tokat, Erzincan, Şanlıurfa ve Gaziantepli halk ozanlarının deyişlerini semah gösterileri eşliğinde seslendirdi.

        Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, THM Koro Müdürü Davut Kaya, il protokolü ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta LGS heyecanı başladı Çocukları sorularla ter dökerler veliler dışa...
        Sivas'ta LGS heyecanı başladı Çocukları sorularla ter dökerler veliler dışa...
        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Sivas'ta kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı: 4 yaralı
        Sivas'ta kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı: 4 yaralı
        Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 27 gündür aranıyor
        Kelkit Çayı'nda kaybolan kız 27 gündür aranıyor
        Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Sivas'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı