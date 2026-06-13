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        Sivas'ta yağışlar sonrası barajlar doldu, sulu tarım yeniden başladı

        Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın dolmasıyla bölgede sulu tarım faaliyetleri yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Sivas'ta yağışlar sonrası barajlar doldu, sulu tarım yeniden başladı

        Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın dolmasıyla bölgede sulu tarım faaliyetleri yeniden başladı.

        Geçen yıllarda kuraklığın etkisiyle Pusat-Özen Barajı'nda suyun kritik seviyelere gerilemesi, bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kesintiye yol açmıştı.

        Yağışlarla birlikte barajın tamamen dolması, ilçedeki sulu tarım alanlarına da can suyu oldu.


        İlçede 200 dönümlük arazide ayçiçeği üretimi yapan üreticilerden Zafer Kocabeyoğlu, geçen yıl barajlarda suyun az olduğunu belirtti.


        O yüzden sulamada güçlük çektiklerini ifade eden Kocabeyoğlu, "Bu yıl ise Allah'tan barajlarımız doldu, suyumuz bol. Şu an arazilerimizde ilaçlama ve çapa yapıyoruz. Patates, ay çekirdeği, şeker pancarı ve fasulyede sulama yapılıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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