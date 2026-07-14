Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

        Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 27. Geleneksel Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 27. Geleneksel Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, kaymakamlık ve belediye organizesinde düzenlenecek festival hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

        Festival kapsamında Mustafa Özarslan, Ayaz Aydın ve Elif Avcı'nın sahne alacağını aktaran Şahan, etkinliklerin öğleden sonra başlayacağını belirtti.

        Festival alanında gastronomi stantlarının kurulacağını, ilçe esnafının da yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin satışını yapabileceğini bildiren Şahan, stant açmak isteyen esnafın Şarkışla Belediyesine başvurabileceğini ifade etti.

        Konser programının saat 19.00'da Şarkışla Stadyumu'nda başlayacağını dile getiren Şahan, "27. Geleneksel Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali'nde tüm vatandaşlarımızı Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatacağımız bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 21 günlük yaşam mücadelesini kayb...
        Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 21 günlük yaşam mücadelesini kayb...
        Sivas'ta polislerin bulduğu yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı
        Sivas'ta polislerin bulduğu yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
        Eğitim kurumu konkordato ilan etti, veliler okul önünde toplandı
        Eğitim kurumu konkordato ilan etti, veliler okul önünde toplandı
        Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; "kamu kurumları esnafın yanında...
        Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; "kamu kurumları esnafın yanında...