Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 27. Geleneksel Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, kaymakamlık ve belediye organizesinde düzenlenecek festival hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.



Festival kapsamında Mustafa Özarslan, Ayaz Aydın ve Elif Avcı'nın sahne alacağını aktaran Şahan, etkinliklerin öğleden sonra başlayacağını belirtti.



Festival alanında gastronomi stantlarının kurulacağını, ilçe esnafının da yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin satışını yapabileceğini bildiren Şahan, stant açmak isteyen esnafın Şarkışla Belediyesine başvurabileceğini ifade etti.



Konser programının saat 19.00'da Şarkışla Stadyumu'nda başlayacağını dile getiren Şahan, "27. Geleneksel Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali'nde tüm vatandaşlarımızı Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatacağımız bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

