Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta polislerin bulduğu yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı

        Sivas'ta polislerin bulduğu yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı kartal yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Sivas'ta polislerin bulduğu yaralı kartal yavrusu tedaviye alındı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı kartal yavrusu tedavi altına alındı.

        Hafik İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde uçmakta zorluk çeken ve bitkin düşen bir kartal yavrusu gören polisler kuşu bir kafese koydu.

        Kartalı et ve su vererek besleyen polisler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        İlçeye gelen DKMP ekipleri tarafından teslim alınan kartalın uzman veteriner hekimler tarafından yapılacak detaylı klinik muayene ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Hafik İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Akif Yılmaz, AA muhabirine, emniyet binası bahçesine yaralı bir kartalın düşmesi üzerine polislerin hayvanı koruma altına alarak 2 gün boyunca bakımını üstlendiklerini söyledi.

        Duyarlı davranışlarından dolayı personeline teşekkür eden Yılmaz, "Yetkililer tarafından bize de bilgi verildi, hayvanın durumunun şu an için iyi olduğu iletildi. Göçmen bir kuş ve göçmen bir avcı olduğu bilgisi alındı. Personelimiz hafta sonu boyunca bu göçmen kuşu şefkatle misafir etti. Gerek yemi ve eti gerekse suyu olsun tüm bakımlarını arkadaşlarımız üstlendi. Bu şefkatli yaklaşımlarından dolayı mesai arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa kız kardeşi atandı
        Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa kız kardeşi atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı
        'Elite' yıldızları Türkiye'de
        'Elite' yıldızları Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
        Sivasspor günü çift idmanla tamamladı
        Eğitim kurumu konkordato ilan etti, veliler okul önünde toplandı
        Eğitim kurumu konkordato ilan etti, veliler okul önünde toplandı
        Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; "kamu kurumları esnafın yanında...
        Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Özdemir; "kamu kurumları esnafın yanında...
        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
        Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı'na tırmanış gerçekleştiril...
        Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı'na tırmanış gerçekleştiril...