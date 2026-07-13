Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 26. Karataş Yayla Şenliği gerçekleştirildi.



Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, 6 köyün katılımıyla 26 yıldır devam eden şenliği tertip eden köy muhtarlarına ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.



Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, 18 ve 19 Temmuz 2026 tarihinde Suşehri ilçesinde 2 gün düzenlenecek olan Suşehri Festivaline tüm vatandaşları davet etti.



Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Coşkun da 6 köyün katılımıyla 26 yıldır düzenlenen şenliğinin her geçen yıl daha güzel olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlenirken, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



