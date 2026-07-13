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        Sivas'ta duvar arasına sıkışan iki köpek yavrusu kurtarıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki evin duvarı arasına sıkışan iki köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Sivas'ta duvar arasına sıkışan iki köpek yavrusu kurtarıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki evin duvarı arasına sıkışan iki köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Güdeli köyünde iki evin duvarı arasında sıkışan köpek yavrularını görenler, durumu Suşehri Belediyesinin itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Köpeklerin sıkıştığı yerin çok dar olmasından dolayı evin içerisindeki duvarın kırılmasına karar veren ekipler, İstanbul'da yaşayan ev sahibi Gülden Koç'a ulaştı.

        Koç'un izin vermesi üzerine duvarı balyoz yardımıyla kıran ekipler, iki yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.

        Bitkin olduğu gözlenen köpekler, köylüler tarafından yıkanarak yiyecek verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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