Zara'da festival düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyünde festival düzenlendi.



Korkut Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ayanoğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde sahne alan yöresel ses sanatçıları Tamer Günaydınoğlu ve Döndü Çam, seslendirdikleri türkülerle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.



Yöresel kıyafetleriyle alana gelen kadınlar ise halaylar eşliğinde yöre giyim kültürünü yansıttı.



Katılımcılara festival alanında kurulan tahta yayıklarda hazırlanan ayran ikram edilirken, köy halkı mesire alanında piknik yapma imkanı buldu.



Dernek Başkanı Mahmut Durmaz, festivale katılanlara teşekkür ederek, "Geçmiş yıllarda köy yaylamızda ayran festivali adıyla düzenlediğimiz festivalimiz geleneksel yapısını koruyarak ve kültürümüzü yaşatıp yansıtarak devam etmektedir. Bu etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



Festivale, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.







