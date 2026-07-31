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        SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul üniversitenin çalışmalarını anlattı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:15 Güncelleme:
        SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul üniversitenin çalışmalarını anlattı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kul, rektörlük binasındaki toplantıda, fark yaratmak ve sıra dışı üniversite olmak hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Bilgisayar Mühendisliğindeki öğrencilerimiz dünya şampiyonu oldu. Bu bizleri çok mutlu etti. Üniversitemizde derslerimiz İngilizce ise yüzde yüz İngilizce ders görüyorlar." dedi.

        7 yıl gibi kısa sürede bu kadar başarılı olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kul, "Sunulan imkanların ne kadar önemli olduğunu gördük. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Bazı şirketler gruplar halinde bize geliyor. Bizden çeşitli talepleri oluyor. Bunları da yerine getirmek ekip olarak bizlere gurur veriyor. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Çok fazla öğrenci alıp düzenli eğitim vermemektense, az öğrenci alıp nitelikli öğrenciler yetiştirdiklerini vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

        "2018 yılında kurulan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, savunma sanayi ve tarımsal AR-GE alanlarında uzmanlaşma vizyonuyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren butik bir devlet üniversitesidir. Üniversite öğrencilerini yalnızca diploma sahibi bireyler olarak değil, araştırma yapan, proje geliştiren, laboratuvarlarda üreten ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler ile uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. YÖK tarafından 'Optik Alanında Uzmanlaşan Üniversite' misyonu verilen Türkiye'deki tek devlet üniversitesi olan SBTÜ, savunma sanayi başta olmak üzere ülkemizin stratejik teknoloji alanlarına yönelik araştırma altyapısını her geçen yıl güçlendirmektedir. Üniversitede uygulanan açık laboratuvar politikası sayesinde öğreniciler, hangi bölümde öğrenim görürse görsün araştırma merkezinden ve laboratuvardan aktif olarak faydalanabiliyorlar. Amacımız geleceğe yön veren bir üniversite olmak."

        Kul, daha sonra basın mensuplarına üniversiteyi gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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